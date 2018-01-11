Новости версия для печати В первую неделю нового года в регионе выявлено сразу 5 случаев бешенства у животных Случаи выявлены в Урицком, Покровском, Залегощенском и Болховском районах.



Смертельный вирус обнаружен у двух енотовидных собак и трех кошек. В прошлом году за три месяца был зафиксирован один случай.





Татьяна Напольских

11 января 2018 года







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