Новости версия для печати Орловским работодателям предлагают присоединиться к региональному соглашению о минимальной заработной плате Она должна составить 10,5 тыс. рублей в месяц. Это на тысячу больше всероссийского размера.



Это соглашение было подписано в последних числах ушедшего года руководителем области, председателем профсоюзов и председателем объединения промышленников и предпринимателей области. Оно распространяется на организации всех форм собственности, кроме бюджетных.





Татьяна Напольских

11 января 2018 года







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