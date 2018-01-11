Новости версия для печати В Мценске было совершено двойное убийство Преступление раскрыто по «горячим следам»



11 января 2018 года в городе Мценске в помещении квартиры обнаружены тела 36-летней женщины и ее 61-летнего сожителя с огнестрельными ранениями.



По «горячим следам» установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался родственник потерпевшей, который сознался в содеянном. Он пояснил, что застрелил сестру и ее сожителя из своего ружья в ночь с 10 на 11 января 2018 года.



В настоящее время следователи и криминалисты следственного управления продолжают работать на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.





Орловское Информбюро

11 января 2018 года







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