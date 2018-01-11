Новости версия для печати В орловском выставочном центре продолжает работу вернисаж орловских художников Выставка открылась еще на каникулах и получила очень много отличных зрительских отзывов. Всего здесь представлены более 70-ти работ, объединяет их одно направление – реализм.



Известные орловские живописцы - Силаев, Костяников, Душечкина, Лупачев, Сорокина - представили свои работы разных лет. Русский пейзаж - излюбленная тема художников. Особенно порадовали зрителей зимние пейзажи, которые дают возможность увидеть то, чем пока не порадовала нас нынешняя зима. А для художников, несмотря на время года, работа на пленэре одна из самых любимых

Виктор Лупачев, художник: «В основном зиму пишут в мастерской, но этюды, зарисовки маленькие делаются на пленэре. Но чтобы сделать более понятно, или более образно, нужно работать над этой темой в мастерской». Основная задача выставки еще раз показать, что творчество орловских художников - явление, которое сохраняет классические традиции, и является достоянием области и страны. Потрясающие картины Николая Силаева, которые передают не только краски зимы или осени, но самые тонкие нюансы настроения. А работы Ольги Душечкиной для тех, кто видит их впервые, - всегда необыкновенное и яркое открытие.



На зимних каникулах выставку уже посетили более тысячи человек. Продлится она по 15 января включительно.





Эва Стасюлевич

11 января 2018 года







На главную страницу





