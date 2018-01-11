Новости версия для печати 9,5 тысяч – за малыша С 1 января родителям первого ребенка положена существенная ежемесячная выплата. В Орловской области это почти 9,5 тысяч рублей. Но на этом государство не остановилось: было решено поддержать еще и тех, кто в 2018 году родил или родит второго малыша. Кому, и на каких условиях будут помогать материально?



В Орле в новогодние праздники на свет появились 88 малышей. И на каждого из них, если он первенец, мама может получать дополнительно более 9 тысяч рублей. Выплаты будут производиться ежемесячно до тех пор, пока малышу не исполнится полтора года.

Ирина Гаврилина, и.о. руководителя Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области: «В каждой области пособие будет иметь свой размер. Оно исходит из прожиточного минимума на ребенка, установленного на второй квартал предыдущего года». Получать эти деньги можно при условии, если доход на каждого члена семьи был менее 15 тысяч 241 рубля 50 копеек. Это полуторакратный прожиточный минимум трудоспособного гражданина в регионе. Предельная общая сумма дохода на семью из трех человек - 45 724,5 рублей, из двух человек - 30 483 рубля.



Но на этом государство не остановилось и решило поддержать еще и тех, кто в 2018 году родил или родит второго малыша. Это пособие также более 9 тысяч рублей, но получать мама его сможет из средств материнского капитала и через пенсионный фонд. Условия расчета аналогичные.



На сегодняшний день прожиточный минимум для трудоспособного гражданина в нашем регионе составляет 10 тысяч 161 рубль. Умножаем эту цифру на полтора и получаем сумму подушевого дохода на члена семьи. Таким образом, если семья состоит из двух взрослых и двоих детей, ее совокупный месячный доход должен быть менее 60 тысяч 966 рублей. Если же мама одна воспитывает двоих ребятишек, то предельный максимум для нее - 45 тысяч 724 рубля 50 копеек. Доход меньше этих показателей? Пожалуйста, получайте каждый месяц 9 тысяч 429 рублей до полутора лет.

Екатерина Булычева, руководитель пресс-службы отделения ПФР по Орловской области: «Пенсионный фонд берет на рассмотрение заявления месяц, и потом еще десять дней – на перечисление средств. То есть, в целом, с момента подачи заявления не должно пройти более одного месяца десяти дней». Также рассчитают пособие семьям, которые усыновили или взяли ребенка под опеку. Причем неважно, когда именно он родился, главное что семью он обрел в этом году. Есть и еще один существенный нюанс. Чтобы получить выплаты в полном объеме, заявление необходимо подать не позднее 6 месяцев со дня рождения малыша (иначе деньги «сгорают»), и пособия начнут платить с момента подачи документов.









Оксана Гранн

11 января 2018 года







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