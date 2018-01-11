Новости версия для печати На Орловщине определили места для крещенских купаний Таких мест - 33. Каждое к празднику тщательно подготовят.



В Орле «рождественская купель» вернется на свое привычное место – к Центральной Спасательной станции на Оке. Там водолазы обследуют дно. Будет установлены лестницы с перилами для того, чтобы безопасно можно было спуститься в воду. Рядом установят палатку для переодевания. Круглосуточное дежурство будут нести спасатели, полицейские и медики. Днем в Крещение обещан горячий чай. Список официально разрешенных мест для крещенских купаний опубликован на сайте орловского МЧС.





Татьяна Напольских

11 января 2018 года







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