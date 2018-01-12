Новости версия для печати Сегодня Орел стал центром притяжения для сильнейших лучников страны В областном центре стартовал Кубок России по стрельбе из лука.



Соревнования открыли целую серию национальных стрелковых турниров. Следом пройдет международный турнир лучников, а за ним – Чемпионат и Первенство России. Поболеть за спортсменов можно будет до 24 января. Все соревнования пройдут на Кромском шоссе.





Татьяна Напольских

11 января 2018 года







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