Новости версия для печати Орловский губернаторский камерный хор «Лик» подарил зрителям большой рождественский концерт В нем объединили музыку разных жанров и стилей.



Бессменный руководитель хора Дмитрий Коваленко всегда старается подобрать особенный репертуар для традиционного рождественского концерта.

Дмитрий Коваленко руководитель камерного хора «ЛИК»: «Мы исполняем много современных авторов, чтобы показать преемственность рождественской традиции». Кроме рождественских песнопений в программе также прозвучала музыка классических авторов, духовные баллады и колядки в современных обработках. В рождественском концерте приняла участие и солистка филармонии Наталья Куприянова.





Эва Стасюлевич

11 января 2018 года







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