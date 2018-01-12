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пятница
12.01.2018
18:02:04
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Сегодня в орловском Городском центре культуры пройдет благотворительный концерт «Свет Рождественской звезды»Средства, собранные во время благотворительной акции, помогут двенадцатилетней орловчанке Лере Колдышевой.
Лера родилась с пороком развития поясничного отдела позвоночника и спинного мозга. За два последних года она уже перенесла четыре операции и сейчас может недолгое время ходить. Правда, пока на костылях. Борьба продолжается. Впереди еще две операции. Средства, вырученные от продажи билетов на концерт, передадут девочке. Также в Орловском городском центре культуры установлены урны для пожертвований.
Начало концерта в 17:00.
Кроме того, помочь девочке можно, перечислив средства.
Реквизиты мамы Леры Колдышевой:
Актуальный номер карты получателя: 6390 0247 9001 6798 50
Получатель: Апполат Надежда Витальевна
Банк получателя: Орловское отделение №8595 ПАО СБЕРБАНК г. Орел.
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