Новости версия для печати Сегодня в орловском Городском центре культуры пройдет благотворительный концерт «Свет Рождественской звезды» Средства, собранные во время благотворительной акции, помогут двенадцатилетней орловчанке Лере Колдышевой.







Начало концерта в 17:00. Лера родилась с пороком развития поясничного отдела позвоночника и спинного мозга. За два последних года она уже перенесла четыре операции и сейчас может недолгое время ходить. Правда, пока на костылях. Борьба продолжается. Впереди еще две операции. Средства, вырученные от продажи билетов на концерт, передадут девочке. Также в Орловском городском центре культуры установлены урны для пожертвований.Начало концерта в Кроме того, помочь девочке можно, перечислив средства.



Реквизиты мамы Леры Колдышевой:



Актуальный номер карты получателя: 6390 0247 9001 6798 50



Получатель: Апполат Надежда Витальевна



Банк получателя: Орловское отделение №8595 ПАО СБЕРБАНК г. Орел.





Ольга Борисова

12 января 2018 года







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