Новости версия для печати С 1 января началась очередная декларационная кампания УФНС по Орловской области напоминает – подать налоговую декларацию за минувший год нужно до 30 апреля 2018 года.



Делается это в том случае, если гражданин продал квартиру, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Обязаны подать декларацию и индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы. Если не сделать этого до 30 апреля – придется уплатить штраф.





Мария Семак

12 января 2018 года







На главную страницу





