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Коротко о главном

- Вместе с первенцем и радость в дом, и деньги в семейный бюджет. Кому, и на каких условиях будут помогать материально?

- В гости к зубрам. День рождения главного природного заповедника области.

- Себя показать. Ярмарка районов на целый месяц.

- Приоритетное направление к 200-летию Тургенева – Мценск и Мценский район.

- Самые меткие лучники большой страны собрались в Орле.