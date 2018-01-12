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Сегодня прокурорские работники принимают поздравления с профессиональным праздником

Он появился в российском календаре праздничных дат в 1996 году. Но история создания ведомства уходит корнями в начало 18 века.

12 января 1722 года указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост генерал-прокурора. Так в истории России возник институт прокуратуры. И вот уже 296 лет прокуратура остается тем органом, куда люди могут обратиться с любыми бедами и проблемами.

Особое внимание прокуроры уделяют жалобам на невыплату заработной платы, отсутствие жизненно-необходимых лекарств для льготников, квартирному вопросу детей-сирот.

В свой профессиональный праздник орловские прокуроры, по-прежнему, на боевом посту.

Правительство Орловской области поздравило прокурорских работников с праздником. Текст опубликован на официальном портале правительства.


Татьяна Напольских
12 января 2018 года

 


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