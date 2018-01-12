Сегодня прокурорские работники принимают поздравления с профессиональным праздником

|
пятница
12.01.2018
18:01:36
|
|
Сегодня прокурорские работники принимают поздравления с профессиональным праздникомОн появился в российском календаре праздничных дат в 1996 году. Но история создания ведомства уходит корнями в начало 18 века.
12 января 1722 года указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост генерал-прокурора. Так в истории России возник институт прокуратуры. И вот уже 296 лет прокуратура остается тем органом, куда люди могут обратиться с любыми бедами и проблемами.
Особое внимание прокуроры уделяют жалобам на невыплату заработной платы, отсутствие жизненно-необходимых лекарств для льготников, квартирному вопросу детей-сирот.
В свой профессиональный праздник орловские прокуроры, по-прежнему, на боевом посту.
Правительство Орловской области поздравило прокурорских работников с праздником. Текст опубликован на официальном портале правительства.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта