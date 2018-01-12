Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 24 ДТП Среди них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.



11 января в 8:50 водитель, управляя автомобилем «Мазда 3», следуя по автодороге Орел-Тамбов, при обгоне выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Транспортер», следующим во встречном направлении, с последующим съездом в кювет автомобиля «Фольксваген Транспортер». В результате ДТП водитель автомобилей получили телесные повреждения.



11 января в 12:20 водитель, управляя автомобилем «Ваз 213100», следовал по автодороге Орел-Брянск и при обгоне транспортного средства допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», который следовал в попутном направлении и поворачивал налево. После столкновения автомобиль «Лада Ларгус» допустил наезд на препятствие - световую опору. В результате ДТП пассажир автомобиля «Ваз 213100» (женщина 1948 г.р.) получила телесные повреждения, не госпитализирована.



12 января в 5 часов утра водитель, управляя автомобилем «Шевроле Авео», следовал по Московскому шоссе, и в районе дома № 139 произошло столкновение с автомобилем «Шкода Октавия», который следовал попутно слева. В результате ДТП водитель автомобиля «Шкода» получил телесные повреждения.





Орловское Информбюро

12 января 2018 года







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