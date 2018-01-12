Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Ни в кружку, ни в автомобиль. Почему из колодцев в деревне Ивановское поступает смесь воды и бензина?



- По вере – исцеление. В Орел доставили знаменитые святыни.



- Для маленькой девочки – большое чудо. «Свет Рождественской звезды» сегодня засияет для Леры Колдышевой.



- На страже Закона уже почти три века. Сегодня работники прокуратуры принимают поздравления.



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Вести-Орёл

12 января 2018 года







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