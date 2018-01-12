Новости версия для печати Сегодня в Орле стартует Чемпионат и Первенство региона по легкой атлетике Соревнования пройдут в орловском легкоатлетическом манеже.



В программе соревнований - бег и прыжки. Сегодня легкоатлеты будут преодолевать дистанции 60, 400 и 1,5 тысячи метров и покорять высоту. А завтра – побегут на 200, 800 и 3000 метров, будут прыгать в высоту и демонстрировать тройной прыжок.





Татьяна Напольских

12 января 2018 года







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