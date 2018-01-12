Новости версия для печати Рождественские подарки для всех жителей региона В Орёл доставили великие святыни - ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского и икону святых Киприана и Иустины с частицами их мощей. Их привезли к нам из Ливенской епархии, где святыни находились в течение двух недель.



Икона священномученика Киприана и мученицы Иустины написана на Святой Горе Афон. В ковчеге находится частица мощей с правой руки святителя Луки Крымского. Эти святыни постоянно пребывают в Кафедральном соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы города Ташкента.

Орловцы могут поклониться им до 15 января. В ближайшие два дня святыни будут находиться в Богоявленском соборе Орла, затем их перевезут в Храм святой блаженной Матроны Московской в Северном районе. Число желающих приложиться в областном центре не уменьшается даже в неслужебные часы.



Пребывание святынь на орловской земле продолжится в Болхове. Спасо-Преображенский собор примет их с 15 до 20 января. Конечной точкой на Орловщине станет Свято-Троицкий храм Мценска, где святыни пробудут с 20 по 25 января.





Юлия Сулим

12 января 2018 года







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