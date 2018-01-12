Новости версия для печати На Орловщине завершилась широкомасштабная социальная кампания «Пристегнись, Россия!» В ней приняли участие несколько сотен человек - от руководителей ведомств до маленьких жителей области.



Социальная кампания «Пристегнись, Россия!» проводилась для того, чтобы напомнить, что ремень безопасности потому так и назван, что сводит к минимуму травмы при ДТП.





Татьяна Напольских

12 января 2018 года







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