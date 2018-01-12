Новости версия для печати Территория опережающего социально-экономического развития появится в Мценске Она позволит привлекать больше инвестиций в моногород. Сейчас формируется заявка.



Предполагается, что этот проект станет импульсом для реализации инициатив в социальной сфере, дорожном хозяйстве, строительстве. А, соответственно, появятся и новые рабочие места.

Андрей Беляев, глава г. Мценска: «У нас есть потенциальные инвесторы. Это на бывшей площадке «Вторцветмет». Заявились пять предприятий по созданию зоны ТОСЭР. В рамках моногорода такая возможность есть, и мы занимаемся заявкой по созданию такой территории в границах города». Бизнесу это даст определенные налоговые льготы, а также привлечет дополнительные инвестиции в город. Как отметил глава Мценска, предприятия наращивают обороты. В 2017 году было отгружено товаров собственного производства почти на 7 млрд. рублей. И это на 14% больше, чем годом ранее.





Надежда Невматулина

12 января 2018 года







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