Новости версия для печати На ремонт Мценского краеведческого музея будет выделено 5 млн. рублей из резервного фонда областного правительства Такое поручение дал глава региона Андрей Клычков.



Вопрос о необходимости реконструкции был поднят накануне на встрече местных жителей с врио губернатора. Это важно, ведь сейчас идет подготовка к юбилею нашего знаменитого земляка Ивана Сергеевича Тургенева, и Орловщина будет принимать гостей со всей страны.





Татьяна Напольских

12 января 2018 года







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