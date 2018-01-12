Новости версия для печати Вода и пища – под контролем В период новогодних праздников в Орловской области не выявлено проб воды и пищевой продукции, не соответствующих нормативам. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.



Всего было исследовано 105 проб пищевых продуктов и 30 проб питьевой воды. Все они соответствовали гигиеническим нормативам. А вот в сфере продажи алкогольной продукции нарушения были. Всего было составлено 5 протоколов.





Татьяна Напольских

12 января 2018 года







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