Новости версия для печати Сегодня епископ Нектарий поздравил с Рождеством юных пациентов онкологического отделения научного медцентра имени Круглой Дети, которые не смогли встретить светлый праздник в храме или в семейном кругу, получили памятные подарки.



Батюшка пожелал всем – и детям, и персоналу больницы - здоровья, мира и добра.

Кроме того, создать рождественское настроение помог благотворительный концерт, который подготовили волонтеры.



Отделение онкологии, гематологии и аллергоиммунологии в медцентре имени Круглой

открылось в апреле 2015 года.





Татьяна Дьяконова

12 января 2018 года







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