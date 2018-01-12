Новости версия для печати Рождество со «Славицей» встретили воспитанники детского сада № 35 Детвора всегда с нетерпением ждет артистов в гости. Русские колядки, обычай славить Христа – эти традиции идут из глубины веков. Кстати, в этом году ансамбль отметит очередной юбилей – 25 лет на сцене.



В знании рождественских традиций эти малыши могут дать фору многих взрослым. Они знают и колядки, и другие народные песни. Эту святочную неделю воспитанники детского сада № 35 завершают с ансамблем «Славица». Они - давние друзья. Дети услышали русские народные песни в живом исполнении. Каждый год, чтобы сделать свое творчество более ярким и насыщенным культурными традициями родного края, артисты Славицы выезжают в фольклорные экспедиции.

Наталья Кирдеева, директор муниципального ансамбля «Славица»: «Вот уже более шести лет артисты ансамбля «Славица» проводят прекрасную благотворительную акцию «Рождество со «Славицей». Главная задача всей нашей работы это рассказать нашему подрастающему поколению и показать русские традиции и обряды». Трепетное отношение к народному творчеству неоднократно приносило «Славице» победу в международных конкурсах. Вот и недавно Гран-при в Сочинском фестивале взяла солистка Любовь Автомонова.



Фольклорный праздник от «Славицы» детская публика встречала аплодисментами. Народные обычаи малыши впитывают, можно сказать, вместе с кашей. Помимо ежегодных концертов, они регулярно посещают этнографических музей при детском саде. Кстати, единственный в Орле, получивший статут общественного музея на территории дошкольного учреждения.

Лариса Антошкина, заведующая детским садом № 35 г. Орла: «Наше дошкольное учреждение на протяжении многих лет сотрудничает с ансамблем «Славица». Замечательные артисты проводят в доступной форме для наших детей концерты, праздники, которые приобщают детей к русской народной культуре». Этот день останется в памяти малышей надолго, тем более не за горами следующая встреча с артистами знаменитого ансамбля.





Татьяна Дьяконова

12 января 2018 года







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