Новости версия для печати Представители орловских СМИ принимают поздравления с профессиональным праздником 13 января - «День российской печати».



В понедельник журналисты страны отметят свой профессиональный праздник. И хотя звучит он как «День российской печати», празднуют его не только газетчики, но и журналисты теле- и радиокомпаний, а также интернет-изданий.



Сегодня журналистов чествовали в Среднерусском институте управления. Почетные грамоты за высокий профессионализм получили сотрудники ГТРК «Орел». Не оставили без внимания и других представителей орловских масс-медиа.





Татьяна Дьяконова

12 января 2018 года







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