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Коротко о главном

- «Черное золото» не придало воде ценности. Почему в Ивановском пять лет не могут найти причину попадания нефтепродукта в колодцы?

- Выход есть? Сегодня на Раздольной установили очередной подъемник. Даст ли он возможность мальчику-колясочнику выезжать на улицу?

- Рождественские или Крещенские? В регион идут морозы.

- 5 миллионов на память. Средства на ремонт Мценского краеведческого музея выделят из резервного фонда области.

- Добежать до медалей. Сегодня стартовал Чемпионат Орловской области по легкой атлетике.