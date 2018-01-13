13 января – День российской печати

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суббота
13.01.2018
18:39:25
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13 января – День российской печатиСвой профессиональный праздник отмечают работники периодической печати, журналисты, издатели.
Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». Первый номер газеты носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, и в Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея постоянного названия — «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости Московские».
Своим этот профессиональный праздник считают все работники масс-медиа: газетчики, журналисты теле- и радиокомпаний, а также электронных СМИ.
В понедельник, 15 января, в 14 часов в администрации Орловской области уже по традиции мастерам пера вручат награды. И свою первую пресс-конференцию глава региона Андрей Клычков тоже приурочил к этой дате. Она начнется в 16 часов.
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