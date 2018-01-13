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Власти Орла поздравили работников печати с профессиональным праздником

Уважаемые журналисты, работники издательской и полиграфической индустрии, ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — с Днём российской печати!

Переоценить ваш вклад в развитие всего медиасообщества региона невозможно, недаром вас называют четвертой властью.

Именно вы, журналисты, во многом определяете настроение в обществе, к вам прислушиваются, но самое главное — вам доверяют. Вы являетесь лакмусовой бумажкой всего происходящего в области. Благодаря вашему профессионализму, честности и объективности — орловцы оперативно получают обо всем достоверную информацию.

Журналистика — это живой организм, который динамично развивается. Ваша профессия требует постоянной готовности к нестандартным ситуациям и даже риску. Вы работаете без выходных и праздников, исполняете свой долг и в чрезвычайных, и в экстремальных условиях.

Особые слова благодарности мы сегодня говорим и ветеранам журналистики. На их опыт и мастерство равняется и ориентируется медиасообщество региона.

Дорогие друзья!

В этот день желаем вам творческих свершений, новых ярких проектов, благодарной аудитории. А еще — здоровья, счастья вам и вашим близким. Спасибо вам за вашу активную гражданскую позицию, за ваш профессионализм и за виртуозное владение словом!

Мэр Орла В. Ф. Новиков

Глава администрации А. С. Муромский