Власти Орла поздравили работников печати с профессиональным праздником

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суббота
13.01.2018
18:40:26
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Власти Орла поздравили работников печати с профессиональным праздникомДень российской печати отмечается сегодня, 13 января.
Уважаемые журналисты, работники издательской и полиграфической индустрии, ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — с Днём российской печати!
Переоценить ваш вклад в развитие всего медиасообщества региона невозможно, недаром вас называют четвертой властью.
Именно вы, журналисты, во многом определяете настроение в обществе, к вам прислушиваются, но самое главное — вам доверяют. Вы являетесь лакмусовой бумажкой всего происходящего в области. Благодаря вашему профессионализму, честности и объективности — орловцы оперативно получают обо всем достоверную информацию.
Журналистика — это живой организм, который динамично развивается. Ваша профессия требует постоянной готовности к нестандартным ситуациям и даже риску. Вы работаете без выходных и праздников, исполняете свой долг и в чрезвычайных, и в экстремальных условиях.
Особые слова благодарности мы сегодня говорим и ветеранам журналистики. На их опыт и мастерство равняется и ориентируется медиасообщество региона.
Дорогие друзья!
В этот день желаем вам творческих свершений, новых ярких проектов, благодарной аудитории. А еще — здоровья, счастья вам и вашим близким. Спасибо вам за вашу активную гражданскую позицию, за ваш профессионализм и за виртуозное владение словом!
Мэр Орла В. Ф. Новиков
Глава администрации А. С. Муромский
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