Новости версия для печати Творчество – как способ борьбы с болью и отчаянием Региональный фонд социальной поддержки населения приглашает орловцев, которые ухаживают за тяжелобольными родственниками, на занятия по психологической поддержке. Сегодня состоится встреча под названием «Рисуем жизнь».



Если Вам сейчас тяжело, то практика художественного самовыражение станет отличным способом отвлечься, взглянуть на ситуацию с иного ракурса и набраться сил, чтобы справиться с трудностями. Формат участия свободный – можно рисовать, можно побеседовать, а можно понаблюдать за происходящим.



Встреча пройдет в читальном зале орловской научной медицинской библиотеки ( ул. Приборостроительная, 42 ).



Начало в 15 часов.





Мария Семак

13 января 2018 года







На главную страницу





