Новости версия для печати Духовно-православный центр Вятский Посад приглашает орловцев принять участие в масштабных гуляниях 14 января гостей ждет обширная развлекательная программа.



Концерт, театрализованное представление, игры, хороводы на свежем воздухе и настоящие зимние забавы – катание на санях и коньках. На территории центра создадут для этого все условия – зальют каток и ледовую горку. Начало праздника - в полдень. Орловский район, пос. Вятский Посад, ул. Южная, 1А ) можно маршрутным автобусом № 444 , который курсирует каждые 20 минут.

Доехать до православного центра () можно, который курсирует каждые 20 минут.





Мария Семак

13 января 2018 года







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