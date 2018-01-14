Новости версия для печати В Орле на пике популярности – кафе и рестораны Как сообщили в Роспотребнадзоре, за минувший год в регионе открылось свыше 250 новых компаний. Большая часть из них – точки общепита.



На втором месте – оптовая и розничная торговля продуктами. Также в области возросло количество предпринимателей, занимающихся парикмахерским делом. Этот бизнес значится третьим в списке новых компаний. Следом идет пищевое производство, туристические агентства, бытовые услуги и замыкает список промышленное производство. Большая часть компаний открылись в Орле.





Орловское Информбюро

14 января 2018 года







На главную страницу





