Новости версия для печати Читаем Тургенева В эти январские дни в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина стартовал литературный марафон «Постигая Тургенева», посвященный 200-летнему юбилею писателя.



Вереницу литературных вечеров, медиапрограмм, виртуальных экскурсий, буктрейлеров по произведениям писателя, создание которых запланировано на 2018 год, открывает большая книжная выставка «Тургеневский хронограф. Жизнь и творчество». Как известно, хронограф - это часы, обладающие функцией фиксирования времени. Отныне, в течение года, в экспозиции будет регулярно обновляться часть выставки, открывающая читателю наиболее важные события в жизни и творчестве великого орловца. Например, январь, - удивительно плодотворный период в жизни И.С.Тургенева. Снежной зимой, в далеком XIX веке российские читатели смогли впервые открыть для себя многие великие произведения писателя. В январском и февральском выпусках «Современника» за 1856 год был напечатан первый роман И.С. Тургенева «Рудин». Повесть "Ася" также появилась на свет в начале 1858 года. Роман «Дворянское гнездо» впервые было опубликовано в январском номере журнала «Современник» в 1859 году. Роман произвел огромное впечатление на русское общество. Он сразу стал таким популярным, что не читать «Дворянское гнездо» считалось, чуть ли не дурным тоном. Выставка не только знакомит с хроникой жизни и творчества великого классика XIX века. В экспозиции представлены наиболее известные работы российских тургеневедов и биографов писателя. Интерактивная часть экспозиции «Читаем Тургенева» позволяет читателям не только вспомнить великое наследие писателя, но и высказать свои предпочтения. Своеобразное голосование будет проходить как на самой выставке (у каждого произведения размещены специальные кармашки для голосования), так и на странице ВКонтакте «Пушкинка», сообщает пресс-служба ЦГБ им. А.С. Пушкина.





Орловское Информбюро

14 января 2018 года







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