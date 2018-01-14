Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


воскресенье
14.01.2018
19:42:08
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Читаем Тургенева

В эти январские дни в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина стартовал литературный марафон «Постигая Тургенева», посвященный 200-летнему юбилею писателя.

Вереницу литературных вечеров, медиапрограмм, виртуальных экскурсий, буктрейлеров по произведениям писателя, создание которых запланировано на 2018 год, открывает большая книжная выставка «Тургеневский хронограф. Жизнь и творчество».
 
Как известно, хронограф - это часы, обладающие функцией фиксирования времени. Отныне, в течение года, в экспозиции будет регулярно обновляться часть выставки, открывающая читателю наиболее важные события в жизни и творчестве великого орловца. Например, январь, - удивительно плодотворный период в жизни И.С.Тургенева. Снежной зимой, в далеком XIX веке российские читатели смогли впервые открыть для себя многие великие произведения писателя. В январском и февральском выпусках «Современника» за 1856 год был напечатан первый роман И.С. Тургенева «Рудин». Повесть "Ася" также появилась на свет в начале 1858 года. Роман «Дворянское гнездо» впервые было опубликовано в январском номере журнала «Современник» в 1859 году. Роман произвел огромное впечатление на русское общество. Он сразу стал таким популярным, что не читать «Дворянское гнездо» считалось, чуть ли не дурным тоном.
 
Выставка не только знакомит с хроникой жизни и творчества великого классика XIX века. В экспозиции представлены наиболее известные работы российских тургеневедов и биографов писателя. Интерактивная часть экспозиции «Читаем Тургенева» позволяет читателям не только вспомнить великое наследие писателя, но и высказать свои предпочтения. Своеобразное голосование будет проходить как на самой выставке (у каждого произведения размещены специальные кармашки для голосования), так и на странице ВКонтакте «Пушкинка», сообщает пресс-служба ЦГБ им. А.С. Пушкина.
 



Орловское Информбюро
14 января 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта