Новости версия для печати Орловцы сами выберут места, которые требуют благоустройства Общественные территории будут благоустроены в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Соответствующее постановление подписал глава администрации Орла Александр Муромский.



В проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 — 2022 годы» вошли 37 общественных территорий. Перечень был сформирован с учетом обращений, поступивших от орловцев и организаций в администрацию областного центра. В январе стартовал прием предложений по общественным территориям, которые будут отремонтированы в 2018 году в первоочередном порядке. Предложения принимаются до 8 февраля. Выразить свое мнение горожане также могут на сайте администрации города Орла в разделе « Городская среда », отдав свой голос за одно из 37 мест или предложив свой вариант. Итоги обсуждения рассмотрит общественная комиссия, в состав которой вошли специалисты администрации, представители депутатского корпуса и общественных организаций. С учетом мнения горожан комиссия определит список тех общественных территорий, которые будут вынесены на рейтинговое голосование. Участие в нем смогут принять орловцы, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Орла, сообщает сайт администрации города Орла.





Орловское Информбюро

15 января 2018 года







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