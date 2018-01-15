Состоялось открытие павильона Орловской области на ФУД СИТИ

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понедельник
15.01.2018
19:04:00
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Состоялось открытие павильона Орловской области на ФУД СИТИТри орловские компании, занимающиеся производством продуктов питания, подписали рамочные соглашения о сотрудничестве с интегратором торговых сетей ООО «Новые технологии» для выхода на московский рынок.
Соглашения были подписаны в рамках открытия торгово-выставочного павильона Орловской области на площадке регионального представительства Евразийской продовольственной платформы на территории оптово-продовольственного агрокластера «ФУД СИТИ», сообщает информационный портал Орловской области.
Со стороны Орловской области участниками соглашений стали ООО «Кондитерская фабрика», ООО «ЭлитПак» (макаронные изделия и крупы) и ООО ПК «Молос» (молочные продукты, йогурты). Соглашения носят рамочный характер, объемы поставок товаров и цены будет определены дополнительными соглашениями.
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