Новости версия для печати Состоялось открытие павильона Орловской области на ФУД СИТИ Три орловские компании, занимающиеся производством продуктов питания, подписали рамочные соглашения о сотрудничестве с интегратором торговых сетей ООО «Новые технологии» для выхода на московский рынок.



Соглашения были подписаны в рамках открытия торгово-выставочного павильона Орловской области на площадке регионального представительства Евразийской продовольственной платформы на территории оптово-продовольственного агрокластера «ФУД СИТИ», сообщает информационный портал Орловской области. Со стороны Орловской области участниками соглашений стали ООО «Кондитерская фабрика», ООО «ЭлитПак» (макаронные изделия и крупы) и ООО ПК «Молос» (молочные продукты, йогурты). Соглашения носят рамочный характер, объемы поставок товаров и цены будет определены дополнительными соглашениями.





Орловское Информбюро

15 января 2018 года







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