Новости версия для печати В Орле мальчик-инвалид сможет, наконец, выходить из дома До недавнего момента у него просто не было такой возможности. Подросток, прикованный к инвалидной коляске, из-за неработающего подъемника в высотном доме, остается запертым в четырех стенах. Недавно в доме установили новый подъемник. И хочется верить, что он – будет работать.



Подъемник, приводившийся в действие двумя тросами и двумя моторами, заклинивал с самого начала, использовать его по назначению было невозможно. Ни общественникам, ни журналистам не удалось понудить коммунальщиков исправить ситуацию. Зато у следственного комитета - получилось. Правда, для этого пришлось возбудить уголовное дело, расследование которого взял под личный контроль глава ведомства.

Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Помимо выполнения необходимого комплекса следственных действий по данному уголовному делу, сотрудниками следственного управления проведен мониторинг и определен изготовитель, способный сделать подъемник с необходимыми характеристиками. Кроме того, сотрудники следственного управления с руководством завода проработали вопрос об изготовлении подъемника в максимально короткие сроки, а также приняли определенные меры к понуждению должностных лиц администрации города Орла принять решение о выделении денежных средств для приобретения нового подъемника». Татьяна Лукьянчикова, мать ребенка-инвалида не нарадуется: ежедневные прогулки на воздухе для мальчика вот-вот станут реальностью.

Татьяна Лукьянчикова, мама ребенка-инвалида: «Эта эпопея длилась в течение трех лет. Надеюсь, что сейчас все это подходит к завершению. Можно сказать, что нервы у меня уже сдали». Монтажники, осуществившие установку подъемника, уверены: новое устройство не подведет.

Юрий Извеков, электромеханик-монтажник электрических подъемников: «Это винтовой подъемник, привод с частотным преобразователем, а стоял обычный – электрический. Новый – более современный, более качественный». Впрочем, прежде чем новое устройство возникло в проекте, во все технические тонкости лифтового сервиса пришлось вникнуть орловским следователям.

Виталий Муращенков, следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Орловской области: «В случае если отключается электричество, он автоматически спускает платформу. Это безопасно, здесь нельзя застрять». В данном конкретном случае борьба за права ребенка-инвалида привела к уверенной победе.

Татьяна Лукьянчикова, мама ребенка-инвалида: «Большое спасибо вообще всем людям, кто поддерживал нам и помогал говорить о нашей ситуации, потому что иначе мы бы ничего не добились». Однако с контроля ситуацию в СКР пока не снимают. Следователи проследят за пуско-наладочными работами и оформлением технической документации.









Иван Суверин

15 января 2018 года







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