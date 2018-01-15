Новости версия для печати МЧС: выходить на лёд ещё очень опасно В Орловской области установилась отрицательная температура. Однако лед на водоёмах ещё слишком тонкий. К сожалению, не все прислушиваются к советам профессионалов. В Дмитровском районе под лёд провалился пожилой человек, к счастью, его успели спасти.



Как рассказала руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова, на телефон 101 поступило сообщение от прохожего рыболова о том, что под лёд провалился пожилой мужчина.

Наталья Акулова: «На место сразу же выехали сотрудники пожарно-спасательной части №18 города Дмитровска и Дмитровского района. Всё происходило на городском пруду, который находится в трёх километрах от черты города Дмитровска. По прибытию сотрудники пожарно-спасательной части обнаружили провалившегося под лёд мужчину, который находился практически на середине водоёма (данный городской пруд достаточно большой – где-то порядка 250 метров). Мужчина находился примерно в ста метрах от берега. Было принято решение отправить кого-то из караула с помощью снегоступов с первичными средствами спасения к нему. В течение часа происходила спасательная операция. Заблаговременно была вызвана Скорая медицинская помощь, и пострадавший был передан медикам». Спасатели в очередной раз напоминают: безопасным считается лёд не менее десяти сантиметров. И только в том случае, когда на улице держится стабильная минусовая температура.





Татьяна Курбатова

15 января 2018 года







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