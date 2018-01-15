Новости версия для печати Художникам-юбилярам января и их творчеству посвящена выставка, открывшаяся в отделе краеведческих документов областной библиотеки имени Бунина Все, кто интересуется творчеством орловских художников, смогут посетить выставку до 31 января.



Первый раздел рассказывает о Леониде Потапове. Долгие годы он преподавал в орловской Школе изобразительных искусств и народных ремесел. Работал в жанре графики и был ещё талантливым поэтом и краеведом. В память о нём вышло издание «Орловский край в русской литературе XX-XXI веков». Материалы о нём опубликованы в каталогах и словарях.



Второй раздел посвящён живописцу – Заслуженному художнику России Анатолию Костяникову. На выставке представлены его альбомы. А в журнале «Форум» напечатана подборка фотографий с презентации исторического полотна «Героям Судбищенской битвы посвящается».



Завершают выставку материалы о графике Вячеславе Ромашове. В настоящее время он доцент кафедры «Архитектура» в Архитектурно-строительном институте ОГУ. В экспозиции представлены книги, созданные в содружестве с Владимиром Неделиным, каталоги его выставок, посвященных славянской мифологии, иллюстрациям к роману «Мастер и Маргарита».





Евгения Костомарова

15 января 2018 года







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