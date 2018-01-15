Новости версия для печати За прошедшие выходные в Орловской области зарегистрировано 32 ДТП Среди них одно ДТП, в результате которого один человек получил телесные повреждения.



13 января в 13:35 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21150», следовал по Московскому шоссе и в районе дома № 99 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Ваз 21150», который двигался впереди в попутном направлении. В результате ДТП женщина-пассажир автомобиля, с которым было допущено столкновение, получила телесные повреждения и была госпитализирована.





Орловское Информбюро

15 января 2018 года







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