Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Градус опасности. В эти выходные в регионе задержано 20 орловцев в состоянии, не совместимом с вождением.



- В Орле начала свою работу выездная служба бесплатной паллиативной помощи.



- Проблемы виднее – с разных уровней. Теперь на заседании правительства области главы районов будут рассказывать, как цифры в отчетах соотносятся с реальной жизнью.



- Шаг – к исполнению мечты. Для Леры Колдышевой земляки собрали 230 тысяч рублей.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

15 января 2018 года







На главную страницу





