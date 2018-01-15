В поддержку Путина подписалось более 200 тысяч человек

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понедельник
15.01.2018
19:04:13
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В поддержку Путина подписалось более 200 тысяч человекНа прошлой неделе активисты сбора подписей в поддержку Владимира Путина обратились в партию «Единая Россия» с просьбой предоставить помещения для этих целей, поскольку желающих очень много, и волонтеры не справлялись.
Единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина был организован по всей стране, в нем приняло участи по данным ЦИК партии «Единая Россия» более 200 тысяч человек.
Свои подписи пришли поставить молодежь, представители старшего поколения, и конечно сами партийцы. Волонтеры работали с 9 до 19:00.
Напомним, самовыдвиженцам необходимо набрать по всей стране 300 тысяч подписей, то есть с каждого региона по 7,5 тысяч.
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