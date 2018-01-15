Новости версия для печати Задолженность перед заводом «Дормаш» должна быть погашена до 1 марта Об этом говорили сегодня на заседании правительства области.



Информацию озвучил зампред правительства по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости Игорь Козин. Ждут зарплаты и еще на одном предприятии. 80 тысяч рублей задолжало своим работникам предприятие «Спецмонтаж». Долг составляет порядка 80 тысяч рублей.



Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков поручил держать вопрос на контроле.





Ольга Борисова

15 января 2018 года







На главную страницу





