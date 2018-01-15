Новости версия для печати Уровень фиксированной безработицы на рынке труда региона составил 0,9 % Подведены итоги работы службы занятости в 2017 году и намечены перспективы на 2018 год



Сдерживать уровень безработицы в социально допустимых пределах позволяет реализация государственной программы "Содействие занятости населения Орловской области". Проведено 93 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, в которых участвовало более четырёх тысяч человек. В оплачиваемых общественных работах приняли участие свыше тысячи безработных. В целом, перевыполнение госзадания отмечено практически по всем направлениям работы службы занятости.



Кроме этого, Управлением труда и занятости разработана подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве", которой предусмотрено обязательное профобучение и дополнительное профобразование и организация наставничества.



Также в области постоянно совершенствуется система социального партнёрства, которая развивается на региональном, территориальном, отраслевом и локальном уровнях.





Евгения Костомарова

15 января 2018 года







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