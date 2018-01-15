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Орловская промышленность постепенно выходит из кризиса

Но темпы роста все еще недостаточные. Необходимо искать новые пути поддержки отрасли. Итоги работы и перспективы увеличения объемов производства сегодня обсудили на заседании правительства области. Одним из ключевых направлений является рост инвестиций и расширение рынков сбыта.

В этом году в развитие орловской промышленности планируется инвестировать без малого 10 млрд рублей. Если говорить о предварительных итогах года минувшего, то за 11 месяцев товаров, работ и услуг предприятия области произвели почти на 100 млрд рублей.
Игорь Козин, зампред правительства Орловской области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости: «На промышленность приходится 34% общего объема налоговых поступлений в регионе. Аналогичный показатель в прошлом году составлял 33% при доле 19% в структуре валового регионального продукта».
Наиболее высокие темпы и объемы дали металлургия, приборо- и машиностроение, производство строительных материалов. Один из ключевых факторов роста промышленного индекса является увеличение рынков сбыта. Для этого в прошлом году был создан региональный центр по поддержки экспорта. Результаты пока скромные, но обнадеживающие.
Сергей Филатов, зампред правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности - руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области: «При поддержке Центра поддержки экспорта было заключено уже 18 экспортных контрактов по поставкам товаров орловских товаропроизводителей, и прежде всего это, конечно, ближнее зарубежье - Казахстан, Абхазия, Беларусь, но в том числе и дальнее зарубежье – Германия, Польша, республики Прибалтики».
Особое внимание глава региона обратил на то, что необходимо самим выходить с инициативой к крупным промышленным предприятиям, чьи производства наиболее предпочтительны на территории области.
Андрей Клычков, врио губернатора и Председателя Правительства Орловской области: «У нас есть определенные направления, в которых мы заинтересованы. Мы направили в инициативном порядке обращения, практически по всем получили положительный отклик от крупных производителей на территории РФ. На следующей неделе намечен выезд ряда членов правительства на предприятия других регионов, которые согласились размещать объекты на территории Орловской области».



Оксана Гранн
15 января 2018 года

 


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