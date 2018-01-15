Андрей Клычков изменил формат проведения заседаний правительства Орловской области

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Андрей Клычков изменил формат проведения заседаний правительства Орловской областиНачиная с сегодняшнего дня, главы муниципальных районов станут выступать с содокладами по всем вопросам повестки.
Глава региона пояснил, что новый порядок вводится для максимально конструктивного взаимодействия с муниципальной властью, которая играет ключевую роль в развитии территорий и решении всех проблем граждан на местах.
В своем выступлении Андрей Клычков отметил, что главы районов – «авторитетные люди, профессионалы, важная часть интеллектуальной управленческой элиты региона», и прямой диалог с ними позволит принимать более взвешенные и эффективные решения в интересах развития Орловской области в целом, сообщает информационный портал Орловской области.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «У нас было так: в рамках «Муниципального часа» главы районов зачитывали обстоятельные доклады, а остальные вопросы повестки как бы не касались жизни районов. Считаю такой подход в корне неверным. Все вопросы, которые мы выносим на правительство, непосредственно связаны с жизнью муниципальных образований. Поэтому необходимо прямое участие руководителей районов и в их обсуждении, и в процессе принятия решений».
Роль первопроходца досталась главе города Ливны Николаю Злобину.