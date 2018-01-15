Новости версия для печати Воспитанники орловского худграфа подготовили творческий подарок жителям и гостям области Выставку работ художников, которые в этом году заканчивают магистратуру Орловского Госуниверситета, объединили общим названием «краски пленера». Перед глазами зрителей разворачиваются разные города России, в которых живописцы побывали в творческих экспедициях за последние полтора года.



Несмотря на то, что авторы выставки еще магистранты, но они уже давно не ученики, а преподаватели и члены Союза художников России. Например, Алексей Плешков – заместитель директора в детской художественной школе. Но время для пленэров находит всегда. Для художников это не только новые впечатления, но зачастую большое приключение, в котором можно предусмотреть все, кроме, разве что погоды. Пейзажный жанр – главный в его творчестве. Алексей Плешков много путешествует, но особенно привязан к природе Центральной России.



Молодой график Екатерина Просёлкова, тоже преподаватель, в этом году защищает диссертацию. Много пишет на улицах Орла, запечатлевая уходящую натуру. Особенно трогательный цикл ее работ, который называется «Город, которого нет». Это пейзажи Орла со старыми домами, многие из которых уже снесены. Работы Екатерины очень популярны в социальных сетях.



Во многих других городах, к старине относятся более чутко, уверяет Яна Патокина, в этом году она побывала в Великом Устюге и привезла оттуда много пейзажей. Яна заканчивала худграф, ее руководителем был знаменитый Андрей Курнаков, а сейчас она и сама уже старший преподаватель кафедры вуза. Также постоянно путешествует по стране, несколько раз в год выезжая на пленэры в разные города, больше всего любит русский север.



Четвертый участник выставки - Юрий Шатохин, тоже ученик Курнакова, а теперь преподаватель живописи и композиции в Орловском художественном училище. Он, как и остальные художники, пишет в реалистичной манере.



Посмотреть работы и поздравить коллег с открытием выставки пришли преподаватели вуза и студенты. Впрочем, выставочный зал на третьем этаже открыт для всех, кто хочет познакомиться с творчеством молодых живописцев. Их работы узнаваемые, яркие и выполнены в лучших традициях русской живописи. Они заставляют и грустить, и размышлять, и радоваться вместе с авторами. Выставка продлится до 17 февраля.





Эва Стасюлевич

15 января 2018 года







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