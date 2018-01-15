Новости версия для печати В Орле прошли Чемпионат и Первенство области по боксу В них приняли участие более ста спортсменов из областного центра и четырех районов: Кромского, Мценского, Ливенского и Верховского.



В этом году соревнования были посвящены памяти воинов, погибших в Афганистане. Поэтому церемония открытия началась с небольшого шествия Бессмертного полка и минуты молчания.



Сегодня бокс входит в число базовых видов спорта Орловской области. Это значит, что он получит дополнительное финансирование из федерального бюджета, а спортсмены из разных уголков региона – дополнительные возможности заниматься.

Дмитрий Шатохин, директор училища Олимпийского резерва: «У нас есть члены сборной страны, у нас есть победы на уровне и международном, и всероссийском. Поэтому бокс мы представляем как базовый вид спорта, развивающийся в Орловской области. Нам московская федерация бокса подарила ринг, сегодня он стоит у нас в спортивном зале в новом на манеже. Стоит вопрос финансирования для приобретения формы, перчаток, шлемов - всего, что необходимо для проведения соревнований». По итогам прошедших соревнований были отобраны лучшие спортсмены, которые представят Орловскую область на всероссийском уровне.





Юлия Сулим

15 января 2018 года







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