Обустройство комплекса «Лес Победы» планируют завершить к 5 августа этого года

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вторник
16.01.2018
19:10:55
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Обустройство комплекса «Лес Победы» планируют завершить к 5 августа этого годаКомплекс увековечит память о воинах, погибших за освобождение Орловской области.
В районе деревня Малая Рябцева, где проходили бои, было высажено около 12 тысяч деревьев. Там же установлен и памятный камень, на месте которого построят часовню. На эту же территорию перенесут памятник бойцам 380-й стрелковой дивизии и обустроят захоронение.
Для удачного завершения проекта необходимо перевести землю из собственности области в собственность Большекуликовского сельского поселения. Как отмечает информационный портал Орловской области, правительство региона окажет активистам поддержку в этом вопросе.
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