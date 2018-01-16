Новости версия для печати Обустройство комплекса «Лес Победы» планируют завершить к 5 августа этого года Комплекс увековечит память о воинах, погибших за освобождение Орловской области.



В районе деревня Малая Рябцева, где проходили бои, было высажено около 12 тысяч деревьев. Там же установлен и памятный камень, на месте которого построят часовню. На эту же территорию перенесут памятник бойцам 380-й стрелковой дивизии и обустроят захоронение.



Для удачного завершения проекта необходимо перевести землю из собственности области в собственность Большекуликовского сельского поселения. Как отмечает информационный портал Орловской области, правительство региона окажет активистам поддержку в этом вопросе.





Мария Семак

16 января 2018 года







На главную страницу





