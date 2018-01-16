Новости версия для печати Отложенные рецепты будут обеспечены лекарствами в ближайшее время 90 рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании в Орловской области, были выписаны врачами сверх лимитов финансирования на 2017 год. Несмотря на это, средства на их приобретение выделены, конкурсные процедуры по закупке этих лекарств уже состоялись.



Как сообщает информационный портал Орловской области, благодаря жесткому контролю ситуации со стороны правительства региона ни один льготник Орловской области не столкнулся с ситуацией угрозы жизни из-за нехватки лекарств. Об этом сообщило областное правительство в связи с общественным резонансом, который вызвала в СМИ новость о наличии рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании.

Андрей Усиков, зампредседателя Правительства Орловской области по социальной политике: «Рецепты были выписаны в октябре-ноябре прошлого года за рамками финансирования на 2017 год, поэтому обеспечить их лекарствами мы могли самое раннее в 2018 году. Однако мы понимаем, что многие больные не могут долго ждать. Чтобы оперативно обеспечить соблюдение их прав, еще в конце 2017 года были проведены все конкурсные процедуры. Все льготники будут обеспечены лекарствами в кратчайшие сроки по мере заключения контрактов и поставок по ним». Глава Департамента здравоохранения региона Александр Лялюхин подчеркнул, что «никаких ситуаций с угрозой для жизни в связи с поставками лекарств нет». Он пояснил, что правительство области в ежедневном режиме мониторит ситуацию в ежедневном контакте с Росздравнадзором и прокуратурой.

Александр Лялюхин: «Каждого больного, у которого при серьезном заболевании рецепт стоит на отсроченном обслуживании, мы знаем поименно. У каждого ситуация индивидуальная. Есть, например, те, у кого заболевание было диагностировано только осенью, поэтому средства на закупку необходимых такому пациенту лекарств не могли быть внесены в бюджет на 2017 год. В ряде случаев мы принимаем решения о госпитализации больных, чтобы они могли получить необходимые лекарства и медицинскую помощь в стационаре. В лекарственном отделе Департамента ежедневно по рабочим дням действует «горячая линия», куда каждый может обратиться». В Департаменте также отметили, что две трети рецептов отсроченного обслуживания были выписаны федеральным льготникам. Финансирование льгот этой категории составило в 2017 году 807,2 рубля в год на человека. Всего лекарственное обеспечение для федеральных льготников профинансировано федеральным бюджетом на сумму 156 млн рублей. При этом многим из них требуются дорогостоящие препараты, стоимость ежемесячного пакета которых может достигать 50-80 тысяч рублей и выше. Исходя из этого, реальная потребность в лекарствах у федеральных льготников Орловской области составляет порядка 450 млн рублей.



Несмотря на это, правительство региона принимает все меры для того, чтобы обеспечить медикаментами всех, кому они необходимы. Так, закупку лекарств для льготников в 2017 году увеличили на 100 млн рублей, с 791 млн. руб. (в 2016 году) до 890 млн.руб. (в конце 2017 года). Средства регионального бюджета составили 47% от общей суммы.



Помимо этого, проблему нехватки средств частично удается решить за счет благотворителей. В частности, в 2017 году крупные национальные дистрибьюторы и производители закупили для региона препараты инсулина на 640 тыс. рублей и инсулиновые ручки на 600 тыс. рублей, а также на 11 млн рублей - медикаменты для лечения онкологических больных.



Также правительство области прорабатывает с территориальным Фондом ОМС возможность оказания гемодиализным больным лекарственной помощи за счет средств ОМС. В случае положительного решения этого вопроса удастся улучшить обеспечение лекарственными препаратами 230 диализных больных Орловской области.



В свою очередь врио губернатора Орловской области Андрей Клычков отметил, что он положительно относится к проведению Следственным комитетом проверки в связи с наличием рецептов на отсроченном обслуживании. Глава региона подчеркнул, что вопрос о лекарственном обеспечении льготников находится на постоянном контроле правительства и еженедельно обсуждается на аппаратных совещаниях в администрации.





Орловское Информбюро

16 января 2018 года







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