Новости версия для печати Крещенские купания разрешены только в оборудованных местах Граждане, игнорирующие запрет купания в необорудованных для этого местах, будут привлечены к административной ответственности с наложением штрафа.



Как сообщает сайт городской администрации, в этом году крещенскую купель оборудуют на реке Ока около спасательной станции.



В день Крещения, 19 января, в 00.00 будет совершен чин Великого освящения воды. Купания завершатся в 00.00 20 января.



Для безопасности граждан у купели организуют круглосуточное дежурство медицинских работников, полицейских и спасателей. Кроме того, будут строго пресекаться попытки купания в водоемах в неустановленных местах. Нарушителей ожидает административная ответственность и штраф в размере от 1 000 до 3 000 рублей (закон Орловской области от 06.06.2013 г. №1460 «Об ответственности за административные правонарушения»).





Орловское Информбюро

16 января 2018 года







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