Крещенские купания разрешены только в оборудованных местах

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вторник
16.01.2018
19:10:40
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Крещенские купания разрешены только в оборудованных местахГраждане, игнорирующие запрет купания в необорудованных для этого местах, будут привлечены к административной ответственности с наложением штрафа.
Как сообщает сайт городской администрации, в этом году крещенскую купель оборудуют на реке Ока около спасательной станции.
В день Крещения, 19 января, в 00.00 будет совершен чин Великого освящения воды. Купания завершатся в 00.00 20 января.
Для безопасности граждан у купели организуют круглосуточное дежурство медицинских работников, полицейских и спасателей. Кроме того, будут строго пресекаться попытки купания в водоемах в неустановленных местах. Нарушителей ожидает административная ответственность и штраф в размере от 1 000 до 3 000 рублей (закон Орловской области от 06.06.2013 г. №1460 «Об ответственности за административные правонарушения»).
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