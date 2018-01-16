Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:40 на телеканале «Россия».



- Долги – по весне погашают. С работниками «Дормаша» обещают расплатиться до 1 марта.



- Наше – орловское! В регионе начали разрабатывать бренд для местной продукции.



- Трава «со вкусом» уголовного дела. Жителя Болхова задержали с марихуаной.



- На три курса реабилитации - вперед. Для Леры собрали больше 200 тысяч рублей.



- Спасибо за «острое» перо. Орловские журналисты сегодня принимали поздравления.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

15 января 2018 года







На главную страницу





