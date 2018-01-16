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За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 15 ДТП

Среди них три ДТП, в результате которых три человека получили телесные повреждения.

15 января в 10:30 водитель, управляя автомобилем «ЗАЗ», следовал по улице Раздольной и в районе дома №26 произошел наезд на пешехода – 80-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости надземного пешеходного перехода. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была направлена на амбулаторное лечение. 
 
15 января в 16:30 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21213», следовал по автодороге «Калуга-Орел», в районе 154 километра допустил столкновение с автомобилем «Мерседес». В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ» - женщина 1960 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована в хирургическое отделение. 
 
15 января в 17:35 водитель, управляя автомобилем «ГАЗ-2705», при выезде с прилегающей территории дома № 270 по улице Комсомольской не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Рено Меган», который следовал по улице Комсомольской. В результате ДТП женщина-пассажир автомобиля «Рено Меган» получила телесные повреждения, ей было назначено амбулаторное лечение.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области



Орловское Информбюро
16 января 2018 года

 


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