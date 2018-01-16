Новости версия для печати Сегодня утром в Орле случился пожар в магазине автозапчастей Своевременное обнаружение возгорания и быстрое прибытие спасателей свели последствия ЧП к минимуму.



Местом происшествия стал небольшой магазин автозапчастей на улице Колхозной. Очаг возгорания находился в складской части помещения, однако к моменту прибытия пожарных огонь уже переходил на торговый зал. Вадим Илюшечкин, замначальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «На момент прибытия пожарных подразделений было обнаружено загорание внутри магазина, расположенного в частном жилом секторе. Магазин занимался продажей запасных частей для автомобиля «Нива». Своевременный вызов и слаженные действия пожарных позволили не допустить распространение огня на жилые дома». Случись пожар в ночное время, отмечают в МЧС, под угрозой оказались бы сразу несколько частных домов, а последствия ЧП были бы непредсказуемы. Наиболее вероятной причиной пожара дознаватели считают неполадки с электрикой. Вадим Илюшечкин: «Криминальную направленность пожара при первоначальной проверке в данном случае можно исключить. На момент возникновения пожара родственник владельца данного магазина находился дома, открывал дверь своим ключом. Он обнаружил загорание и сообщил о случившемся в пожарную охрану». Большую часть товарно-материальных ценностей в магазине пожарным удалось отстоять. Ущерб от возгорания уточняется.





Иван Суверин

16 января 2018 года







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